Schramberg Stadtteile sollen weiter zusammenwachsen

Die Aufgabe der Zukunft wird es sein, für den Technologiestandort hier in Schramberg heute die Weichen für zukünftige Technologien zu stellen, so wie dieses in den vergangenen Jahrzehnten beeindruckend gelungen ist.

In der Stadt vermisse ich ...

…eine Fachhochschule. Ich findet es schade, dass diese trotz der Schramberger Industriestärke fehlt. Um den Nachwuchs nach Schramberg in die ländliche Region zu bringen, ist eine Fachhochschule dringend erforderlich. Der größte gemeinsame Nenner der Schramberger Unternehmen ist wohl der Einsatz und die Produktion anspruchsvoller Werkstoffe. Für Unternehmen stellt die Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte heute eine der größten Herausforderungen dar. Zusätzlich würde eine Fachhochschule dafür Sorge tragen, andere Lücken, die öfter bemängelt werden, dauerhaft zu schließen.

Ein schönes Erlebnis, das ich mit Schramberg verbinde ...

...meine erste gemeinsame Wanderung mit meiner Ehefrau von unserem Haus auf dem Bühle zur Burgruine Falkenstein. Die Schönheit der Natur, die Farben des Schwarzwalds – eine kleine Oase, die binnen Minuten erreicht werden kann – die Stunde, die es braucht, den Alltag zu vergessen.

Das wünsche ich der Stadt für die nächsten 150 Jahre:

...dass diese auch in den kommenden 150 Jahren ihren Weg in Richtung Hochtechnologiestandort fortsetzt. Auf diesem Weg sollte der Charme der einstigen Uhrenmetropole nicht verloren gehen, was sich auch im historischen Erscheinungsbild des Stadtkerns wiederfinden sollte. Ferner wünsche ich mir, dass die einzelnen Stadtteile weiter zusammenwachsen, um auch künftig in Richtung einer modernen Großen Kreisstadt zu reifen. Die Fragen stellte Karin Zeger.