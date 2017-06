Morgen, Donnerstag, gibt das Hauptorchester der Stadtmusik Schramberg zusammen mit dem Jugendblasorchester das traditionelle Fronleichnamskonzert in der Konzertmuschel im Park der Zeiten. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Jugendblasorchester macht sich mit den Stücken "The Cream of Clapton" und "Glee Showstoppers" auf in die anglo-amerikanische Musikwelt. Mit dem Werk "Nightflight: Scenes of a City from Above" lassen die jungen Musiker die Zuhörer in drei Szenen über Miami fliegen. Als besonderen Gast darf die Stadmusik die Sängerin Claudia Habermann mit der Chorgemeinschaft "Frohsinn" begrüßen. Für die Bewirtung sorgt das Team der Villa Junghans. Falls das Konzert aufgrund des Wetters abgesagt werden muss, wird dies auf der Facebook-Seite und der Webseite des Vereins bekannt gegeben. Foto: King