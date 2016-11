Er steht schon seit einiger Zeit leer, einer von drei Wohnblocks am Meierhof zwischen Schramberg und Lauterbach. Im kommenden Jahr soll er abgerissen werden, nachdem es sich, so der städtische Fachbereichsleiter Umwelt und Technik, Andreas Krause, nicht mehr lohne, das Gebäude zu sanieren. Die Schäden im Innern des Hauses "Beim Meierhof 19" (rechts) seien vor allem durch den zweimaligen Bruch von Wasserleitungen ausgelöst worden – diese waren so heftig, dass dort auch die Feuerwehr im Einsatz war. Eine Nachfolgebebauung sei derzeit nicht vorgesehen, so Krause. Abgebrochen werden soll auch der frühere Kinderhort Meierhof, der bis vor einigen Jahren als Katzenauffangstation des Tierschutzvereins genutzt worden war. Auch dieses Gebäude aus den 1970er-Jahren sei von der Bausubstanz her schlecht. Für den Abbruch des Gebäudes 19 hat die Stadt 100 000 Euro im Haushaltsplan 2017 eingestellt, für den deutlich kleineren Kinderhort 30 000 Euro. Foto: Wegner