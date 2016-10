Schramberg Stadt sucht schöne Christbäume

"Steht in Ihrem Garten vielleicht eine Tanne oder eine Fichte, die Ihnen zwar über Jahre ans Herz gewachsen ist, aber inzwischen ungewollten Schatten spendet oder Ihren gesamten Garten einnimmt?" heißt es in der Mitteilung der Stadt an ihre Bürger. "Dann verschaffen Sie ihr doch einen letzten und würdevollen Auftritt als Weihnachtsbaum auf einem der zentralen Plätze der Stadt Schramberg."

Die Nadelbäume, so wird versichert, "werden im Voraus von unseren Bauhofmitarbeitern begutachtet, um zu klären, ob der Baum geeignet ist oder nicht. Kommt der Baum in Frage wird er an einem mit Ihnen abgestimmten Termin von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes kostenlos gefällt und abtransportiert." Baumstumpf und Wurzeln werden nicht entfernt.

Weitere Informationen: Wer einen geeigneten Nadelbaum abzugeben hat, kann sich an den technischen Leiter des Bauhofs, Karl-Heinz Mauch, Telefon 07422/ 29-3 19, wenden