Schramberg Stadt bewirbt sich um Landesgartenschau

Schramberg - Schramberg will sich um die Landesgartenschau bewerben. In seiner jüngsten Sitzung hat der Schramberger Gemeinderat die Verwaltung damit beauftragt, die Bewerbung im Rahmen des Landesprogrammes "Natur in Stadt und Land" vorzubereiten. Seine finale Entscheidung will das Gremium dann in der Sitzung am 16. November fällen.