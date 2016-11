Schramberg (sw). "Nachbesserungsbedarf" bei den Pflegemaßnahmen am Berneckstrand sah Renate Much (SPD-Buntspecht) bei den Haushaltsberatungen. Dort müsse im kommenden Jahr wieder Springkraut beseitigt werden. Auch die Pflege der Insel müsse nochmals überdacht werden. Die Stadt, so OB Thomas Herzog, werde eine Springkrautaktion durchführen für die Optik der Insel etwas überlegen.