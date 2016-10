Schramberg Sprayer verwüsten Stadt: Zeugen gesucht

Am Wochenende vom 14. bis 16. Oktober waren drei Jugendliche in Sulgen unterwegs und sprühten an insgesamt acht Örtlichkeiten ihre sogenannten "TAG's". Die Strecke der Täter begann im Schubertweg, setzte sich über die Breslaustraße zur Tennishalle fort und ging dann weiter zum Skaterplatz und zum Sportgelände des SV Sulgen.

Nächste Ziele waren das Berufsschulzentrum und die Kreissporthalle. Den letzten "TAG" setzten die Sprüher am rückwärtigen Teil einer Werkstatt im Bereich Einsteinstraße. Sie verwendeten die Schlagworte: "FLO", "NEO", "SLAVE", "LAW", "FLOW", "LANR" und "BAOT".

Am darauffolgenden Wochenende und in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober waren sie erneut auf "Sprühtour". Sie erweiterten ihr Gebiet in den Bereich "Alte Steige", Hörnlestraße und Hohlgasse. Hier arbeiteten sie mit der "TAG"-Auswahl "SLAVE", "FLOW", "SLV" und "LAW".