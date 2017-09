Schramberg Spittel spart nicht am Personal

Auch beim "Essen auf Rädern" erreichte das Spittel eine Steigerung um 24,7 Prozent auf 34 859 Mittagessen. "Hier wird deutlich, wie stark die Zunahme der Personen ist, deren Haushaltsführung die Zubereitung einer Mittagsmahlzeit nicht mehr möglich macht, demografischer Wander der Gesellschaft also konkret heruntergebrochen auf unsere Stadt und Region", führte Röcker aus. Der Jahresüberschuss wird in die Rücklagen eingestellt und unter anderem für die künftige Verbesserung des Brandschutzes verwendet.

Das Spittel-Seniorenzentrum habe zudem im Interesse der Bewohner und wegen der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter den höchst möglichen Personalschlüssel, den die Kostenträger in Baden-Württemberg erlaubten. Dennoch hat sich der Personalaufwand trotz einer Lohnsteigerung nur wenig verändert: Mehrere Mitarbeiterinnen gingen in den Ruhestand, die neu eingestellten beginnen tariflich in niedrigeren Lohnstufen. "Nicht nur die Qualität, auch die Quantität des Personals muss stimmen", betonte Röcker.

So, wie das Jahr bis jetzt verlaufen sei, erwartet er auch für 2017 einen positiven Jahresabschluss. Allerdings könne es im Jahresverlauf "zu deutlichen Verwerfungen bei den Erlösen kommen", weil es in Baden-Württemberg immer noch keine Einigung beim Personalschlüssel im stationären Bereich gäbe. "Aber derzeit stehen die Ampeln zur Erlössituation auf Grün, sodass wir in diesem Jahre wohl auf eine Erhöhung des Pflegesatzes verzichten können", versichert Heimleiter Röcker.