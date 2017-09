Schramberg Spielkarte in einem Koalitionspoker?

Schramberg. Die Wahlergebnisse sind nicht nur für die Bundespolitik spannend, sie können auch Einfluss auf die Talumfahrung in Schramberg haben: Beim den kommenden Koalitionspokerrunden könnte auch das Schramberger Projekt zur Verhandlungsmasse der Politiker gehören nach dem Motto: "Ich mache Zugeständnisse da, Du dann aber dort".

Auf der Straßenbaukonferenz am 7. März 2017 in Stuttgart hatte Verkehrsminister Winfried Herr Hermann eine wichtige Vorentscheidung getroffen: Er teilte die Projekte "in Planung" und "nicht in Planung befindlich" ein. Letztere sollten im Herbst nach der Bundestagswahl priorisiert werden. Die Talumfahrung ordnete er in diese Schublade ein.

Insider auf Bundesebene hatten einen so späten Zeitraum nicht für zwingend notwendig gehalten: "Es gibt ja schon eine Priorisierung des Bundes, es gibt keine Notwendigkeit für neue Landeskriterien, weil die in denen des Bundes bereits enthalten sind". Und wie genau Verkehrsminister Hermann damit bis zum Herbst die Vorhaben bewerte, "geschehe in einer Blackbox". Sie wundern sich auch, warum die Talumfahrung überhaupt auf die Priorisierung der Vorhaben warten muss und nicht als "in Planung befindlich" eingestuft wurde, da schon Planungen für sie vorlägen.