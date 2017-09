Schramberg Spannendes und Interessantes

Schramberg. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Schulleiter Karsten Krawczyk nahmen in einer Schulpause am Donnerstagvormittag die Schüler der Klassen 1 und 2 mit ihren Lehrerinnen Maria Rittmüller, Kerstin Kny, Lucy Goliath und Maria-Theresa Neher stellvertretend für alle Schüler auf dem Pausenhof der Berneck-Schule ihre Lesekoffer in Empfang. Die Kinder freuten sich über die prall gefüllten Koffer und durften bei der Übergabe bereits die ersten Bücher in ihren Händen halten.

In diesem Jahr sind insgesamt acht Koffer für die Klassen 1 bis 4 unterwegs, immer zwei Koffer pro Jahrgang. In den Koffern sind Sach- und Kinderbücher mit vielen tollen Geschichten. Die Bücher für die 1. Klasse enthalten natürlich mehr Bilder und weniger Text. Nach acht Wochen wird getauscht. Die eine Staffel geht sofort zur Grundschule Tennenbronn, die andere in acht Wochen zur Grundschule Aichhalden.

Die Aktion Lesekoffer wird durch die Unterstützung zweier Kinderbuchverlage (Ravensburger, Oetinger) und in Kooperation mit der Buchhandlung Buchlese in Schramberg ermöglicht, berichtet Christine Knecht von der Mediathek Schramberg. "Ziel ist es, den Kindern eine bunte Palette an Büchern mit Geschichten und Sachwissen zu bieten, sodass jedes Kind passenden Lesestoff findet", erklärt Knecht. Durch den Spaß am Lesen werde spielerisch die Lesekompetenz gefördert. In diesem Jahr treten die Lesekoffer bereits zum achten Mal ihre Reise durch die Grundschulen der Raumschaft Schramberg an.