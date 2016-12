Schramberg Spannende Einblicke hinter die Wand

Beeindruckt waren die 40 Lehrlinge aller drei Jahrgänge vom Akustiklabor, mit dessen Hilfe Geräusche im Rohrsystem eines Gebäudes und deren Auswirkungen auf die Umgebung getestet werden können.

Bei der Betriebsführung erfuhren die angehenden Anlagenmechaniker, Klempner, Technischen Systemplaner, Bürokaufleute und die BA-Studenten interessante Details über Entwicklung und Fertigung der Sanitärprodukte, die weltweit eingebaut werden. Sie durften in der Praxiswerkstatt sogar selber Rohre pressen und Leitungsverbindungen herstellen.

Höhepunkt des Besuches war die Schulung am Abwasserturm, einer gläsernen Installation. Durchsichtige Entwässerungsleitungen zeigen was passiert, wenn WC-Spülung und Duschablauf zusammenkommen, oder wie sich Fehler in der Installation in der Praxis auswirken können. Dank neuester Technik mit hochauflösenden Kameras und Spots konnten die Besucher sogar Details der Abwasserhydraulik auf großen Flatscreens mitverfolgen.

"Für unsere Auszubildenden war es sehr beeindruckend, wie viel Fachkompetenz in einem Sanitärsystem steckt", betonte Geschäftsführer Clemens Maurer. Neben der Information und Weiterbildung diente auch dieser sechste Azubi-Könnertreff zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch unter den Jugendlichen, die aus der gesamten Region und aus Sachsen nach Pfullendorf gekommen waren. "Unsere jungen Mitarbeiter wissen dieses Angebot zu schätzen und sehen es nicht als Selbstverständlichkeit", sagt Maurer.

Und sie nutzten die Möglichkeit, selbst auch Wünsche und Vorschläge zu den Inhalten ihrer eigenen Ausbildung zu machen. So sollen beispielsweise Lehrgänge zu speziellen Themen in der neuen Aus- und Weiterbildungswerkstatt in Schramberg-Sulgen angeboten werden.

Der kaufmännische Leiter und Ausbildungsleiter Rainer Bühl ging bei dieser jährlichen Veranstaltung auf die Leitlinien der Ausbildung in der Maurer-Gruppe ein, die konkreten Prinzipien und Vorgaben folgt. "Wir wollen die Jugendlichen fit für ihr jeweiliges Unternehmen machen und neben der fachlichen Qualifikation auch menschlich wertvolle Mitarbeiter heranbilden", sagt Bühl. Eine fachlich und menschlich vorbildliche Ausbildung sei für die Zukunft des Unternehmens von großer Bedeutung. So ist die Übernahme nach der erfolgreichen Lehrzeit das Ziel des Ausbildungskonzepts.