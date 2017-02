Schramberg Später Sieg bisher einmalig

Doch Probst gibt nicht auf. Er gründet die "Gesellschaft gegen das Vergessen" und das "Missbrauchsarchiv", damit sich immer mehr Betroffene hilfesuchend an ihn wenden können, und zwingt die Kirche an den runden Tisch. 2017 kann das von ihm ins Leben gerufene Aufarbeitungsgremium Ergebnisse nennen: "Unser Ziel war es von Beginn an, eine gerechte Lösung für die Betroffenen der Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen zu finden", sagt Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer. "In Gesprächen mit Vertretern von Betroffenen haben wir ein Viersäulenkonzept im Aufarbeitungsgremium entwickelt, das wir nun in einem ersten Zwischenbericht der Öffentlichkeit vorstellen können."

Dieses Konzept beinhaltet das Angebot einer unabhängigen Anlaufstelle mit therapeutischer Hilfeleistung, eine soziologische und historische Studie und monetäre Anerkennungsleistungen. Das Anerkennungsgremium soll mit dem Regensburger Anwalt Ulrich Weber, Professor- in Barbara Seidenstücker, Prodekanin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg, sowie Professor Knud-Christian Hein von der Fachhochschule Darmstadt besetzt werden.

Die angebotene unabhängige Anlaufstelle Münchner Informationszentrum für Männer e. V. (MIM) hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. Dieser späte Sieg von Probst ist ein einmaliger Vorgang in der bald 2000-jährigen Geschichte der katholischen Kirche. Als erstes Opfer enthüllt er zusammen mit Bachmann seine komplette Leidensgeschichte mit all ihren Auswirkungen. Erschienen ist das Buch im Münchner Riva-Verlag.