Schramberg Sozialdemokraten setzen auf Sattler

Kreis Rottweil (troze). Auch wenn sich die beiden Kandidaten in ihren politischen Statements kaum unterschieden und dies in der Fragerunde mehrfach unterstrichen, so hätten sich die beiden Männer kaum unterschiedlicher präsentieren können. Die 65 Delegierten votierten so eindeutig, dass es auch dem Unterlegenen leicht fiel, das Ergebnis anzuerkennen: Von den 65 Delegierten stimmten 36 für Sattler, 28 für Witkowski.

Georg Sattler präsentierte sich überzeugend als Mann der Basis. "Meinen Doktor-Titel kann mir niemand nehmen, ich habe nämlich keinen", betonte er. Stolz berichtete er den Delegierten von seinem beruflichen Werdegang, der immer eng mit der SPD verbunden gewesen sei. Als Mechaniker-Azubi im zweiten Lehrjahr trat er der IG-Metall bei, später bildete er sich weiter zum technischen Angestellten, trat vor 25 Jahren der SPD bei und arbeitet nun ehrenamtlich auch als Arbeitsrichter und IHK-Prüfer für Azubis. Seit 2009 ist er außerdem im Gemeinderat Wurmlingen aktiv.

Bei seiner Rede auf der Bühne des kleinen Saals des Trossinger Konzerthauses präsentierte sich Sattler selbstsicher und frei sprechend dem Publikum. Dass er es gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen, merkte man ihm deutlich an. Kein Wunder, spielt er doch Theater und tritt als Musiker auf.