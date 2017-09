Schramberg. Der aus Oklahoma stammenden und seit kurzem in Stuttgart lebende Gospel-Sänger De’Andre T. Jones tritt heute, Mittwoch, ab 20.30 Uhr beim Gospel-Jazz-Night-Konzert in der Villa Junghans in Schramberg auf. Nach dem Musikstudium an der Fisk University in Nashville, kam De’Andre T. Jones 2016 nach Deutschland und etablierte sich schnell durch Auftritte mit bekannten, internationalen Künstler, unter anderem mit Nana Mouskouri und Helene Fischer. Vor allem die warme, ausdrucksstarke Gospelstimme ist das Markenzeichen von De’Andre T. Jones.