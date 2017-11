Schramberg Sorge um das Wohl der Jungen und Mädchen

Schramberg-Heiligenbronn. Das Haus Lebensquell bietet wieder einen Nachmittag für junge Familien an. Er findet am Sonntag, 3. Dezember, von 14.30 bis 19 Uhr statt und hat das Thema: "Nur das Beste für unsere Kinder". Die Sorge um das Wohl der Kinder, die beste Förderung, den Kindern Schwierigkeiten des Lebens aus dem Weg räumen, sind Tendenzen der heutigen Gesellschaft, die Druck auf die Erwachsenen aufbauen können. Aber was ist wirklich das Beste für die Kinder?