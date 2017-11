Schramberg-Sulgen. Gerade noch rechtzeitig zum Kirchweihjubiläum wurde die Außensanierung des Pfarrhofs St. Laurentius weitgehend abgeschlossen, und das Gerüst an drei Seiten abgebaut. An der Mariazeller Straße müssen die Bleche der Dachgauben noch fertiggestellt werden. Im Eingangsbereich fehlt noch ein konisch geformtes Fenster, das eigens angefertigt und dann eingebaut wird. Es kam zu circa sechs Wochen Verzögerung, weil das Denkmalamt in Freiburg bei den Blechsimsen und Dachgauben Sonderwünsche der Fertigung aus Bleimetall anmeldete. Der vom Amt verfügte mehrwöchige Baustopp verursachte laut Kirchengemeinde erhebliche Mehrkosten. Zuschüsse sind beantragt. Insgesamt erstrahlt der Pfarrhof St. Laurentius jetzt aber wieder in schönem Weiß.