Schramberg Sommerspaß nimmt Anlauf

Schramberg-Tennenbronn. Morgen, Donnerstag, 20. Juli, findet von 14.30 bis 16 Uhr die Anmeldung zum Ferienprogramm im Sitzungssaal der Ortsverwaltung statt. Dazu gibt es auch ein Informationsblatt, das genau durchgelesen sollte. Die Veranstalter freuen sich, auch 2017 wieder viele bunte Veranstaltungen anbieten zu können.

Zur Anmeldung wird darum gebeten, die gesamten Programmblätter der Veranstaltungen, an denen man teilnehmen will, aus dem Anmeldeheft ausgefüllt in die Ortsverwaltung mitzubringen. Der untere Abschnitt für die Veranstalter wird bei der Anmeldung abgeschnitten. Den oberen Teil bekommen die Kinder mit Stempel versehen als Anmeldebestätigung wieder mit nach Hause, damit alle wissen, wann und wo sie bei welchen Veranstaltungen sein sollen. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.

Wenn nach 16 Uhr noch Plätze frei sind, werden die Anmeldungen vom Personal der Ortsverwaltung bis Büroschluss und an den darauf folgenden Tagen entgegengenommen. Am Anmeldetag darf jedes Kind drei Veranstaltungen buchen.