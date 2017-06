Schramberg Solch ein Regal besitzen wenige

Während des Workshops wurde den am Schreinerhandwerk interessierten Jugendlichen nicht nur der Materialzuschnitt an der Kreissäge oder die Herstellung der Korpusverbindungen an der CNC-Maschine gezeigt, sondern sie durften auch selbst bei der Herstellung ihres ganz persönlichen Regals mitarbeiten.

Währenddessen nutzten die Lehrer der Schule die Möglichkeit, die Eltern über den Beruf des Schreiners und die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Auf diese Weise konnte den Jugendlichen und ihren Eltern praxisnah gezeigt werden, wie innovativ und modern die Arbeit im Handwerk heutzutage ist.

Die beiden Schreinermeister Heinz Wössner, Ausbildungsleiter der Schreinerei Flaig, und Klaus Armbruster, Geschäftsführer der Schreinerei Graf, sowie die Lehrkräfte der Beruflichen Schulen zeigten sich von der Resonanz des Workshops und vom Interesse der teilnehmenden Jugendlichen begeistert.

Vielleicht entsteht durch diese Aktion auch das eine oder andere Ausbildungsverhältnis.