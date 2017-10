Schramberg Sogar Leo Lustig schaut vorbei

Auf einen besonderen Höhepunkt können sich alle Teilnehmer des Ferienprogramms freuen. Leo Lustig, das Maskottchen der Familienfreundliche-Ferienorte Baden-Württemberg wird in der Kürbiswerkstatt und in der Mediathek vorbei schauen und alle Künstler und Ratefüchse gerne unterstützten.

Los geht’s am Montag, 30. Oktober, um 14 Uhr. In der Kürbiswerkstatt warten Kürbisse darauf in gruselige Halloweengesichter oder schöne Laternen verwandelt zu werden. Am Freitag, 3. November, um 10 Uhr geht es kreuz und quer durch die Mediathek. Bei einer Rallye rund um das Thema Wasser werden mit Hilfe von Büchern und anderen Medien interessante Fragen rund um das Element Wasser beantwortet.

Die Anmeldung für die Kürbiswerkstatt ist bei der Tourist-Information in Tennenbronn unter Telefon 07729/92 60 28 erforderlich. Für die Rallye rund ums Wasser bei der Mediathek Schramberg, Telefon 07422/ 2 92 60 oder per E-Mail mediathek@schramberg.de. Weitere Informationen und Veranstaltungen finden sich unter www.schramberg.de.