Schramberg So wächst eine Partnerschaft heran

In der Lehrwerkstatt, Herzstück der gewerblichen Ausbildung, erhielten die Schüler einen Einblick in das Arbeiten mit der Dreh- und Schleifmaschine sowie mit der CNC-Fräsmaschine. Im Anschluss der Besichtigung ging es dann an die Herstellung einer Halterung für Buntstifte aus Aluminium. Die MS-Azubis standen den Schülern mit Rat und Tat zur Seite.

Aus der bisherig losen Kooperation soll in naher Zukunft eine Bildungspartnerschaft entstehen, so Olaf Rink und Heimo Hübner.