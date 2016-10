Schramberg So viel Gewerbesteuer wie noch nie

Der Ergebnishaushalt verlaufe fast planmäßig, Veränderungen auf der Aufwand- und Ertragsseite hielten sich die Waage. "Der Haushaltsverlauf bis zum Stichtag 30. September kann als positiv bezeichnet werden."

Die Mehreinnahmen von 6,4 Millionen Euro führten aber auch dazu, dass ein deutliches mehr an Gewerbesteuerumlagen gezahlt werden müssen. Der Anteil steigt von 1,25 auf 5,55 Millionen Euro. "In 2016 und 2017 verbleiben uns aber ein Betrag von rund 5,15 Millionen Euro in der Kasse, bevor wir in 2018 vom Land und Landkreis für Umlagen kräftig zur Kasse gebeten werden", sagte Huber.

Die im laufenden Jahr geplanten Bauinvestitionen können nicht vollständig ausgeführt werden, deshalb könne auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,4 Millionen Euro verzichtet werden. Sie werden im Haushaltsjahr 2017 erneut veranschlagt, so der Kämmerer.