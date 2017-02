Schramberg So sieht’s die Künstlerin

Für Hermann war die Vorstellung am Dienstagabend eine "Bestätigung der Urplanung". Und was dem Ortschaftsrat besonders fehlte: genauere Zahlen.

So hinterfragte Hermann beispielsweise die Kosten für die Außenanlagen, die von rund 450 000 Euro auf nun 1,27 Millionen Euro geklettert sind. Siegfried Klotz von "Klotz und Partner" erläuterte, dass es sich hierbei um eine Kostenverlagerung handle. Auch die Freie Liste habe gefordert, weniger Geld in die Außenanlage und mehr Geld in die Becken zu investieren, erinnerte Grießhaber in seiner sehr deutlichen Stellungnahme. Davon sei leider nichts übrig geblieben.

Auch die Summe von 640 000 Euro für eine Sprunganlage hätte Hermann gerne etwas konkreter aufgeschlüsselt gesehen. Darin enthalten sind beispielsweise rund 400 000 Euro für ein neues Technikgebäude, da die Filtertechnik nicht mehr in das bestehende passe. An diesem Punkt hakte auch Grießhaber ein: "Dass bei einem Neubau/Anbau die reinen Gebäudekosten die Kosten eines Einfamilienhauses übersteigen, stimmt mich sehr nachdenklich."

Weiteres Planungsbüro?

Als Hermann in den Raum warf, eventuell ein weiteres Planungsbüro mit ins Boot holen zu können ("Die vorgelegten Pläne decken die Bedürfnisse nicht ab"), erntete er Applaus aus den Zuhörerreihen. Auch für ihn war klar: "Wir müssen den Bürgerwillen abklopfen."

Stadtwerke-Chef Peter Kälble erläuterte, dass es keine Möglichkeit gebe, ein anderes Büro zu nehmen. Schick sei als "bestes durchs Rennen gegangen". Fünf Bewerber habe es gegeben. Er wolle "keine Werbung machen", aber von Schick gebe es "tolle Sachen, wie das Hallenbad badschnass". Er betonte, dass man sich im Stadium der Vorplanung und der Kostenschätzung befinde.

Siegfried Klotz kam Kälble zu Hilfe: "So viel Wasserfläche, wie hier gewünscht, ist unter vier Millionen nicht zu machen." Auch ein anderes Büro käme hier zu keinem anderen Ergebnis. Auch Klotz und Kälble waren in der Arbeitsgruppe vertreten.

Grießhaber trug deutlich vor, dass sich dort "zwei Lager gegenüber saßen, die sich nur unwesentlich bewegten". Auf der Seite der Ortschafts- und Gemeinderäte seien die maximalen Kosten von 3,46 Millionen Euro "wie in Stein gemeißelt" gewesen. "In Anbetracht des Alters des Gremiums – und da schließe ich mich mit ein – kamen die berechtigten Wünsche der Jugendlichen sicherlich zu kurz."

Wenn der Gemeinderat ein Freibad wolle, das dem Anspruch "Städtisches Freibad der großen Kreisstadt" erfüllen soll, dann brauche es eine Badewassertechnik, die eine sechste Schwimmerbahn, beziehungsweise ein 33-Meter-Becken mit fünf Bahnen, ein Springerbecken, ein vernünftiges Nichtschwimmerbecken sowie eine Wasserrutsche und weitere Attraktionen bedienen könne. "Und wir müssen wegkommen von 730-Quadratmetern-Wasserfläche", so Grießhaber.

Schramberg-Tennenbronn (zeg). Unter den Zuhörern der Ortschaftsratssitzung im katholischen Pfarrsaal befand sich auch Kerstin Heinlein. Die Diplom-Kommunikationsdesignerin hat zwei für sie wesentliche Aspekte exklusiv für den Schwarzwälder Boten in Karikaturen festgehalten. Zum einen ein Zitat des Oberbürgermeisters Thomas Herzog, zum anderen die "komische" Präsentation von Uwe Keppler, Geschäftsführer des Büros "Schick Architekten".

Die Künstlerin arbeitete über sieben Jahre als Art Direktorin in einem Film- und Multimedia Studio in Weinheim und parallel freischaffend als Illustratorin und Designerin für verschiedene Verlage, namhafte Unternehmen und Institutionen. Seit Juli 2006 wohnt sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Tennenbronn. Heute ist sie Art Direktorin bei "Flairon", in Tennenbronn und leitet seit drei Jahren die Medienwerkstatt AG an der Grundschule Tennenbronn.