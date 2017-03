Schramberg "So nah waren wir noch nie dran an Talstadtumfahrung"

Herzog dankte zunächst allen Mitstreitern für ihren jahrelangen Einsatz, besonders auch an dem "alten Haudegen" Günter Philipp von der "Initiative Talstadtumfahrung", der ebenfalls als Besucher an der öffentlichen Gemeinderatssitzung teilnahm. Herzog erinnerte dann an die lange komplexe Vorgeschichte, die erarbeiteten Konzepte, Einschätzungen und Argumente. Herzog berichtete weiter von den intensiven laufenden Kontakten mit dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Landesverkehrsministerium in Stuttgart.

Auf der Straßenbaukonferenz am 7. März in Stuttgart (wir berichteten) hatte Verkehrsminister Winfried Hermann erklärt, dass zuerst die laufenden Projekte abgearbeitet und bereits laufende Planungen mit Hochdruck weiter betrieben würden. In einer zweiten Stufe würde bis zum Herbst eine Priorisierung erarbeitet für die noch zu planenden 67 Projekte mit Kosten von mehr als drei Milliarden Euro, darunter auch die Talumfahrung Schramberg.

Für diese Priorisierung der Vorhaben hat Hermann die Bundeskriterien um Landeskriterien ergänzt, nämlich Verkehrsfluss. Verkehrssicherheit, Luftschadstoffe, Lärmaufkommen und Nachhaltigkeit der Investition.