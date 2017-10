Schramberg SMV der Erhard-Junghans-Schule plant Aktionen

Dies wurde von den beiden Lehrkräften mit der Methode eines World Cafés durchgeführt. An verschiedenen Stationen wurden die Aufgaben der SMV erarbeitet aber auch Ideen für Veranstaltungen gesammelt oder Verbesserungsvorschläge gemacht und dies auf den Tischdecken festgehalten. So entstand ein buntes Bild der Jahresplanung. Außerdem wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Satzung überarbeiten und auf den neuesten Stand bringen soll. Es wurde auch nochmals besonders auf eine Aktion hingewiesen, die die SMV der EJS im vergangenen Schuljahr schon startete und nun nochmals fortgesetzt wird: "Ein Handy für den Gorilla". Zum Erhalt und Schutz von Gorillas sammelt die SMV alte Handys und Tablets. Die alten Geräte werden recycelt, denn sie enthalten wertvolle Metalle und der Erlös wird für den Erhalt des Lebensraums der Gorillas investiert. Wer die SMV unterstützen möchte, kann die Geräte in den Sekretariaten der Erhard-Junghans-Schule abgeben.

Da die Verpflegung in den Pausen auch stimmte, waren die beiden Lehrkräfte und die Klassensprecher am Ende des Tages zufrieden und freuen sich auf die Aktionen des kommenden Schuljahres.