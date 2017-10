Schramberg-Waldmössingen. Zu einem "Frieder Revival-Abend" mit der Gruppe "Smoky Jeans" kommt es am Freitag, 6.Oktober, ab 19.30 Uhr in der Event-Location "Frieder" im Waldmössinger Webertal. Für die Kräftigung der Stimmbänder und der Tanzmuskeln wird ab 19.30 Uhr ein herzhaftes Wurstsalatbuffet angeboten, bevor ab 21 Uhr die "Smoky Jeans" mit ihren heißen Songs zur Sache kommt. Dazu gehören Songs der Blues Brothers, Chris Rea, Stevie Ray Vauhn und mehr. Die siebenköpfige Band mit Lead-Sängerin Biggi startet mit dem klaren Ziel, die legendären Songs des Rock und Blues in einen passenden Sound zu tauchen.