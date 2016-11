Schramberg (sw). Gar nicht zum Lachen zu Mute ist’s derzeit dem einzigen Schramberger Verkehrssmiley, der in der vergangenen Zeit an verschiedensten Stellen im Stadtgebiet zum Einsatz kam. Er sei gerade in der Werkstatt, hieß es seitens der Verwaltung. Udo Neudeck (Freie Liste) mutmaßte, dass das Gerät dann wohl zuvor in Tennenbronn gewesen sein müsse, doch darüber wollte sich dann in der Verwaltung niemand auslassen. CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Maurer hatte nämlich anlässlich der Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass die Stadt ruhig noch Smileys hätte anschaffen können, um eine Verkehrsregulierung zu erreichen. "Wir hätten diese Smileys unterstützt, wir hätten sie längst haben können," allerdings sei der Kauf durch die Verwaltung noch nicht erfolgt, bedauerte er.