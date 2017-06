Schramberg Sketche und Songs bequem vom Bett aus genießen

Dabei war "Kultur im Bett" auch wörtlich zu nehmen: Nicht nur die Schauspieler rekelten sich bei ihren Szenen und Liedern immer wieder in den Betten auf der "Bühne", sondern auch einige Zuschauer durften die Darbietungen im Fachgeschäft ganz entspannt in einem der aufgestellten Betten liegend verfolgen.

Ein entspanntes und heiteres Erlebnis war es aber für alle der knapp 300 Zuschauer an den beiden Abenden im Bettenland, zu denen André und Jessica Alesi sowie ihre Mitarbeiter ihre Kunden eingeladen hatten.

Die Musikrevue "Lieder der Nacht" von Frank Golischewski und seinen Mitstreitern drehte sich ebenfalls rund ums Bett – mit Gute-Nacht-Lieder, Eheszenen, Schlaf- und Traumgedichten, Erstaunlichem und Ergötzlichem rund um die dunkle Seite des Tages wie der Erkenntnis, dass wir etwa ein Drittel unseres Lebens verschlafen. Bis hin zu den einzelnen Schlafphasen setzten die Schauspieler die Bett-, Sofa- und Schlafkultur gekonnt in Szene beziehungsweise in Noten. Dabei sprang auch Jessica Alesi in Vertretung einer erkrankten Kollegin gekonnt in eine der Rollen.