Schramberg Sinnesparcours testet Geschmack

Schramberg (ef). Am "Tag der Schulverpflegung" gab es im Gymnasium viel zu sehen und zu erleben. Unter dem Motto "Schule ist coolinarisch!" fanden tolle Mitmachaktionen und Projekte statt. Der Tag der Schulverpflegung bedeutet, die Mensa zu entdecken und gemeinsame Aktionen rund um das Essen und Trinken in der Schule durchzuführen. Landesweit engagieren sich dabei Schüler, Lehrer, Caterer und Mensapersonal für individuelle und leckere Gerichte. Die Schüler des Gymnasiums hatten dabei Besonderes vor: In einem Sinnesparcours wurden sie zu "Geschmacksprofis", erweiterten ihr Wissen über Nachhaltigkeit und lernten ihnen unbekannte Obstsorten kennen.