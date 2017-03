Die Arbeiten zur Sicherung der Ruine Berneck haben begonnen. Unterhalb der Ruine wurde eine Arbeitsplattform errichtet (Foto), von der aus marode Mauern und lose Felsen stabilisiert werden sollen. Die Fachfirma Sachtleben aus Wolfach, die auch schon die Fangzäune an mehreren Stellen an der Landesstraße im Bernecktal errichtet hatte, wird in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Sicherung des Ensembles beginnen. Foto: Ziechaus