Schramberg Seniorenausfahrt führt nach Gengenbach

Mit zwei Bussen ging es wieder auf landschaftlich schönen und fast vergessenen Straßen über Gutach, Fischerbach und Bollenbach nach Gengenbach. Dort erwartete die Teilnehmer schönes Herbstwetter, nachdem es unterwegs kräftig geregnet hatte. Doch die Senioren hatten uns zu früh gefreut. Nachdem sie alle im Café Birnbräuer Platz genommen hatten, ging ein kräftiger Regenschauer nieder, der aber der guten Laune keinen Abbruch tat.

Nach dem Kaffeetrinken machte sich eine Gruppe auf den Weg, um die Engelsgasse mit ihren schönen Fachwerkhäusern und "Lädele" zu bestaunen.

Eine weitere Gruppe stieg auf das "Bergle" und besuchte dort oben die Jakobuskapelle, die übrigen Senioren gingen den direkten Weg über den Marktplatz zur Stadtkirche St. Marien, um am Gottesdienst teilzunehmen. Dieser stand ganz im Zeichen von "Maria Namen", der an diesem Tag gefeiert wurde. Mit schönen Marienliedern und der Predigt von Pfarrer Fischer erlebten die Teilnehmer einen würdigen Gottesdienst. Nach einer zügigen Rückfahrt kamen die Teilnehmer im Landhaus Lauble auf dem Fohrenbühl an, wo sie bereits erwartet wurden. Mit einem Dank an alle Anwesenden und an die Fahrer beendete Gerhard Merz diese harmonische Ausfahrt, mit einem Hinweis auf letzte Ausfahrt des Seniorenwerks in diesem Jahr am Dienstag, 10. Oktober, auf den Lenzerberg.