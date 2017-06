Schramberg Selim Fejzulov ist der Schnellste

Schramberg-Heiligenbronn. Im Rahmen der Bundesjugendspiele sprinteten alle Schüler die 20-Meter-Strecke, um ihre Bestzeit aus dem Vorjahr zu verbessern. Insgesamt haben 100 Schüler und sechs Lehrer die Jagd nach Bestzeiten aufgenommen. Die größte Verbesserung erzielte Vorstandssprecher Udo Schlipf von der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar mit 2,74 Sekunden (alte Bestleistung 3,02 Sekunden). Schnellster Lehrer war Marcel Nolle mit 2,60 Sekunden. Für die Organisatoren vom VfL Fluorn und der SG Schramberg ist es immer wieder ein Erlebnis, mit welchem Einsatz und Spaß die Schüler, mit teilweise mehreren Handicaps, den Sprint absolvieren.

Die schnellste Schülerin war wie in den Vorjahren die vierzehnjährige Nashida Schmider mit 2,91 Sekunden. In den nächsten Jahren wird die elfjährige Marissa Stocker mit 3,11 Sekunden eine Anwärterin auf diesen Titel werden. Bei den Schülern dominierte in diesem Jahr Selim Fejzulov, 17 Jahre, mit 2,59 Sekunden.

Die Siegerehrung wurde im Eingangsbereich der Förderschule von der Grundschulleiterin Schäuble, dem Schirmherrn Herbert O. Zinell und Peter Braun vom VfL Fluorn vorgenommen. Margarethe Neudeck, Leiterin der Förderschule, bedankte sich bei den Teilnehmern für den sportlichen Einsatz und der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar für die Pokale, Medaillen und Preise die jeder Schüler erhält sowie bei Zinell und Braun für die Beteiligung an der Siegerehrung. Bereits zum dritten Mal wurde ein Sonderpreis an Schüler vergeben, die sich im Sport besonders engagieren, sich aber nicht unbedingt in die Siegerlisten eintragen können. In diesem Jahr wurden die Preisträger Samantha Toews und Jannik Weißenborn geehrt.