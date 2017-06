Schramberg Selbst die Oma feiert mit

Schramberg-Sulgen. Der Festtag begann morgens mit einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche in Sulgen. Pfarrer Markus Krimmer freute sich über die Mädchen und Buben, das Erzieherteam hatte ein Programm mit Liedern und kleinen Aufführungen vorbereitet.

Ab 12 Uhr startete der zweite Teil des Festtags im Kindergarten. Die Kinder zogen zum Festakt mit selbst gebastelten, bunten Sommertagsstecken ein. Pfarrer Krimmer begrüßte die Anwesenden und gab dann das Wort an Christoph Haberer von der Kirchengemeinde weiter. Die ersten Jahre waren die Kinder noch im Motzerhaus (Heutiges Ärztehaus) untergebracht, erinnerte Haberer. Eine prägende Persönlichkeit des Kindergartens sei Hilde Fader gewesen, die vor zwei Jahren starb. "Die Kinder sollen sich in unserem Kindergarten gut entwickeln können, ihre Kindheit leben und genießen. Und von Anfang an erfahren, dass es einen guten Gott gibt, der sie liebt", sagte Haberer.

Anne Kühn übernahm 2001 die Leitung des Kindergartens, die sie aber Ende 2016 ablegte, um wieder "näher am Kind zu arbeiten". Außerdem wurde das Qualitätsmanagement im Kindergarten aufgewertet. Und noch einen Grund zu feiern gab es: Haberer gratulierte Kühn zum 40. Dienstjubiläum. Ans Erzieher-Team richtete er das Lob: "Ihr macht einen tollen Job im Kindergarten."