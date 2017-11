Schramberg Sein Frühwerk ist ein Mosaikstein der Stadtgeschichte

Eine große unerwartete Wirkung hatte auch seine Darstellung von Christus am Kreuz, die 1958 beim damaligen Kunstverständnis der Gläubigen für einen regelrechten Skandal gut war: Für die Fronleichnamsprozession wurde in dem Jahr erstmals vor dem Rathaus freistehend, nicht mit einer Hauswand im Rücken, ein Altar errichtet. Dadurch wäre die wurmstichige, vermoderte Rückseite des sonst verwendeten Holzkreuzes sichtbar gewesen. Ein anderes Kreuz musste her. Auf die Schnelle griff man auf das stilisierte Hauser-Kreuz zurück, mit seinen Dreiecken bereits die spätere Formensprache andeutend. Das Kreuz war nach einer "Irrfahrt" wieder in Schramberg verfügbar. Für viele Gläubige war die Aufstellung ein regelrechter Skandal. Schramberger, die damals im Kindesalter waren, können sich heute noch an die Reaktionen der Erwachsenen damals erinnern.

Inzwischen ist das "Fronleichnamskreuz" nach einer 60-jährigen Odyssee wieder in Schramberg und hängt seit Juli in der St. Maria Kirche friedlich im Kirchschiff vorne auf der linken Seite und ist Teil der Führung von Budick und Haaser. Die startet nach einem Grußwort von Oberbügermeister Thomas Herzog und einer kurzen Einführung in Hausers Werk von der Großplastik vor dem Schloss zum Josefsbrunnen vor dem Parkhaus und dann weiter zur St. Maria-Kirche.

Nicht nur Frühwerke wie das "Fronleichnamskreuz", auch einige Kelche und ein von Hauser entworfenes Messgewand werden dort gewürdigt. Ein Besuch des Christophorus im heutigen Naturladen von Dorothee Nagel (früher Buchhandlung Klaußner) folgt, bevor zum Abschluss einige Häuser weiter im Teppichgeschäft Peter Renz ein original Hauser-Teppich präsentiert wird. Im Laden gibt es bei einem Imbiss mit Umtrunk die Gelegenheit, sich über die gewonnen Eindrücke auszutauschen. Dort wartet auch der Bürgerbus zur Heimfahrt zu den bekannten Haltestellen im Tal.