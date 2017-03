Schramberg Schwerpunkt bilden 560 Patenschaften

Große Unterstützung

Zwei besondere Ereignisse wurden von Jean-Marc Herrgott hervorgehoben. Der Aufenthalt und das Praktikum der Studentin Laura Varnhorn in Haiti und die Auszeichnung des Ehepaares Bäumer mit dem Bundesverdienstkreuz. Sein Dank galt allen Spendern, Helfern und Unterstützern. Im Finanzbericht von Albert Bäumer waren im Jahr 2016 Überweisungen in Höhe von 424 600 Euro für die laufenden Projekte nach Haiti aufgeführt. Um welch’ große Unterstützungsleistung es sich in all den Jahren handelt, zeigte er an der Gesamtsumme von rund 8,6 Millionen Euro auf, die seit 1980 nach Haiti überwiesen wurde. Die Kassenrevisoren Sibylle Brugger und Hans Hekler bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Wahlen konnten zügig abgewickelt werden. Die Schriftführerin Elke Ringl-Klank sowie die Beisitzerinnen Danielle Engel und Gerti Fassnacht wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Für Sibylle Brugger, die nicht mehr kandidierte, stellte sich Mechtild Hunzinger als künftige Revisorin zusammen mit Hans Hekler zur Wahl.

Der besondere Dank des Vorsitzenden galt Mechtild Hunzinger, die sich nach 19 Jahren als stellvertrentende Vorsitzende und Sibylle Brugger, die sich nach vielen Jahren als Revisorin nicht mehr zur Wahl stellten.

Zum Abschluss erläuterte Jean-Marc Herrgott noch die Schwerpunkte des Jahresprogrammes 2017/18. Dazu gehört die Weiterentwicklung der laufenden Projekte in Haiti sowie die Unterstützung eines neuen Projekts "Kunst, Musik und Tanz". Dieser Bereich soll an einigen Schulen, geleitet von Antonia Makutz-Weber, eingeführt werden. Ebenfalls auf dem Programm steht die Verbesserung des Dialogs mit den Paten und die Optimierung des Informationsaustausches für die Arbeit vor Ort in Haiti.