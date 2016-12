Schramberg Schweizer zählt auf treue Mitarbeiter

Schramberg. Die Jubilare 2016, die beim Festakt in der Villa Junghans gewürdigt wurden, sind: Silke Aberle, Maria Amato, Bruno Bargemann, Josef Benzinger, Heinrich Chrobrok, Sandra Dieterich, Christian Dold, Olga Edel, Gerhard Engel, Horst Fichter, Thomas Gottwald, Wolfhard Gussahn, Rainer Hasenpusch, Petra Heinzelmann, Birgit Höfler, Uwe Janke, Gerhard Lang, Fred Maier, Lydia Mersch, Uwe Oehler, Luitgard Petrovski, Albert Pfau, Waldemar Pfau, Irene Piecha, Eugen Pilik, Werner Rapp, Gisela Ruf, Viktor Schabert, Jolanta Schuler, Jasmin Sijecic, Manfred Soppart, Barbara Swiggers, Carmen Swiggers, Marcel Swiggers, Reinhold Wegner, Sputime Zenki. Die Schweizer Electronic AG ist seit mehr als 165 Jahren ein bedeutender Arbeitgeber in Schramberg. Am Standort auf dem Sulgen arbeiten fast 770 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen mehr als 27 Prozent schon ein Vierteljahrhundert oder länger dort beschäftigt sind.