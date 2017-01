Schramberg Schweizer-Mitarbeiter fahren elektrisch

Schweizer will die Nutzung umweltfreundlicher Fahrzeuge fördern. Ab sofort können die Mitarbeiter des Leiterplattenherstellers ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug bei ihrem Arbeitgeber aufladen. Das Unternehmen hat dafür eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen mit jeweils 22 Kilowatt Ladeleistung installiert, die von Schweizer-Mitarbeitern kostenfrei genutzt werden können. Nicolas Schweizer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG, erklärt dazu: "Elektromobilität wird sich langfristig durchsetzen, denn die gesetzlichen Anforderungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes können zur Zeit anders nicht erreicht werden. Unsere Leiterplatten werden bereits erfolgreich in Elektro- und Hybridfahrzeugen eingesetzt. Da ist es nur selbstverständlich, dass wir als Unternehmen auch unseren Beitrag dazu leisten, dass unsere Mitarbeiter, die bereits solche Modelle fahren, diese unkompliziert aufladen können, damit ihr Fahrzeug stets einsatzbereit ist".

Schweizer hat eine Doppeladesäule mit zwei Steckdosen (Typ 2-Stecker) installiert, an denen zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Die Autorisierung erfolgt über eine Chip-Karte. Werner Rapp, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert hat, freut sich: "Die hohe Ladeleistung unserer Ladesäule ermöglicht deutlich kürzere Ladezeiten im Vergleich zu kleineren Hausladestationen. So kann ich meinen Renault Zoe, der eine Akkukapazität von 22 kWh hat, in circa ein bis zwei Stunden fast voll aufladen". Bis zu 400 Norm-Kilometer soll das Fahrzeug nach Angaben des Herstellers elektrisch fahren können.