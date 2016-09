Schramberg Schweizer Electronic lehnt Tarifbindung ab

"Wir können es uns aufgrund der derzeit wirtschaftlich herausfordernden Lage nicht leisten, komplexe und kostspielige Experimente mit einem Tarifvertrag zu machen", sagt Finanzvorstand Marc Bunz. Laut Vorstandsvorsitzender Maren Schweizer gehöre das Sulgener Leiterplattenunternehmen zu den wenigen, die in Europa noch existieren würden, dabei sichere Arbeitsplätze unterhalten und neue schaffen würden. "Wir übernehmen mit dieser Entscheidung die Verantwortung für nachhaltige Standortsicherung, Arbeitsplatz- und Vergütungssicherheit", betont Schweizer. Dass es auch eine Alternative zur gewünschten Tarifbindung geben kann, davon ist das Unternehmen überzeugt. Eine interne Lösung soll her. Wie die Aussehen könnte? "Wir verstehen darunter den Abschluss von Betriebsvereinbarungen über die innerbetriebliche Altersteilzeitregelung sowie die unbefristete Übernahme von Auszubildenden, die Erweiterung des Fortbildungsprogramms und die Übernahme von Zeitpersonal in Festanstellung", erklärt ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage.

Kostenneutrale Lösung

Für die IG Metall ist die Tarifbindung allerdings alternativlos. "Erfolgreiche Unternehmen sind tarifgebunden", kontert Kirschbaum. Die Aufforderung sei vor einem guten Jahr aus der Belegschaft gekommen. Seither gebe es diese Strömung bei Schweizer, hinter der ein Großteil der Mitarbeiter stehe. "Was wir fordern ist kostenneutral. Setzt aber auf Verbindlichkeit", erklärt der Gewerkschafter.