Schramberg Schweizer bleibt ein Familienunternehmen

In ihren Reden gaben die Vorstände Nicolas Schweizer und Marc Bunz einen Rückblick auf ein dynamisches Geschäftsjahr 2016, in dem Schweizer trotz des erneuten Rückgangs des globalen Leiterplattenmarktes ihren Umsatz mit einer leichten Steigerung um 0,5 Prozent auf 116,1 Millionen Euro stabil halten konnte.

Darüber hinaus trug der Geschäftsbereich Luftfahrt mit ersten Erlösen zum Ergebnis bei. Neun Millionen Euro hat Schweizer in 2016 umfassend in Sachanlagen und Software in Schramberg investiert. Ein Fokus lag dabei auf der Beseitigung von Engpassbereichen, die durch steigende technologische Anforderungen des Produktportfolios aufgetreten waren.

Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) war 2016 mit 1,8 Millionen Euro deshalb geringer als 2015 mit 3,7 Millionen Euro. Der Konzernjahresüberschuss verringerte sich dadurch auf 0,6 Millionen Euro (2015: 1,5 Millionen Euro).

In der anschließenden Generaldebatte stellten die Aktionärsvertreter Fragen nicht nur zu den Zahlen und der Geschäftsstrategie, sondern auch zur lautstarken Präsenz der Mitglieder der IG Metall vor dem Tagungsgebäude (als Inhaber von zwei Aktien nahm auch eine kleine Gruppe an der Hauptversammlung teil) und zum Ausscheiden von Maren Schweizer als Vorstandsvorsitzende am 1. Februar. Vorstand Nicolas Schweizer betonte, dass anstelle eines Tarifs interne Lösungen der geeignetere Weg für die Mitarbeiter seien. Und Aufsichtsratsvorsitzender Kowalski bestätigte, dass Maren Schweizer gegen ihre Abberufung als Vorstandsvorsitzende vor dem Landgericht Rottweil klagt.

Unabhängig vom Rechtsstreit hatte Kowalski die Arbeit von Maren Schweizer zu Beginn der Hauptversammlung gewürdigt: "Sie war für das Unternehmen eine ausgeprägte Visionärin mit strategischem Weitblick."