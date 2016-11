Schramberg Schwedischer Pop aus Prag

Schramberg. Die Tische waren mit schwarzen Lackti decken und Teelichtern geschmückt. Kerzen erhellten die Fenster. Kulturbesen-Macher Harald Burger begrüßte die Gäste und stellte gleich einmal klar, dass die aus Prag kommenden "ABBA Stars" live und nicht Playback spielen. Davon überzeugen konnte man sich im Hintergrund bei Licht- und Tontechniker Reiner Aulich und seinem Sohn Etienne aus Rottweil. Sie sind stets im Kulturbesen bei Veranstaltungen für den richtigen Ton zuständig. Beide hatten auch an diesem Abend reichlich zu tun. Obwohl Reiner Aulich erklärte, dass das Tonmischpult komplett digitalisiert ist. Der Soundcheck hingegen dauerte gerade einmal 20 Minuten, denn er hatte vom letzten Auftritt der "Abba Stars" im vergangenen Jahr noch alles gespeichert.

Die Fans hatten von Anfang an Spaß und tanzten, klatschten und sangen begeistert mit. Nicht nur ältere waren da, die die Glanzzeiten der schwedischen Gruppe noch erlebt hatten, auch jüngere Besucher waren gekommen.

Beatis mimte die blonde Agnetha, Tereza die dunkelhaarige Anni-Frid. Gitarrist Dan spielte wie Björn und Michael wie Keyboarder Benny. Bunt gekleidet wie die Vorbilder und auf hohen Plateausohlen ging buchstäblich die Post ab. Jeder kennt einen der großen Hits wie "The Winner Takes It All", "Honey, Honey", "Dancing Queen" oder "Mamma Mia". Eingängige Melodien luden zum Mitsingen ein, und eine herrliche Stimmung war im Saal spürbar. Alle hatten Freude daran und wer weiß, wenn man den Meldungen der vergangenen Tage glaubt, gibt es ein Comeback der schwedischen Gruppe.