Schramberg Schwarzwaldverein auf die Spuren der Vergangenheit

Immer bergauf

Am Gasthaus Linde in Biberach wurde gestartet. Vorbei am Bildstöckle ging es gleich bergauf und auf dem Steinberg hatten die Wanderer bereits den ersten schönen Ausblick. Weiter ging es durch bewaldetes Gebiet und man stieß auf die Erzknappenlöcher, die wahrscheinlich schon zur Blütezeit des Prinzbacher Bergbaus im 13. Jahrhundert entstanden sind. Bis ins 19. Jahrhundert wurde unter dem Namen "Grube St. Ferdinand" an dieser Stelle Erz gefördert. Die Natur hat sich dieses Gebiet wieder einverleibt und man kann nur erahnen, wie es vor 100 oder 200 Jahren ausgesehen haben muss.

Anschließend ging es immer weiter bergauf bis zum höchsten Punkt dieser Wanderung. Dort, am "Rebmesserstein Brünnele", steht die Guttahütte, die vom Schwarzwaldverein Gengenbach an Sonn- und Feiertagen bewirtet wird. Von diesem Rastplatz aus hatte man einen grandiosen Blick ins Kinzigtal.