Schramberg Schwarzwalduhren vor Schwarzwald-Kulisse

Wenn man den Schramberger Ehrenbürger fragt, was er sich zum runden Geburtstag wünsche, dann nennt er in erster Linie Gesundheit. Denn auch für die Zukunft gehen ihm die Ideen nicht aus. Zunächst steht im kommenden Jahr die Eröffnung des "Cuckoo and more – Engelmann und Junghans-Museums" an. Von dort aus, im Terrassenbau hinter den historischen Gebäuden, in denen Junghans heute fertigt – und vor allem aus dem gläsernen Schrägaufzug blickt Steim auf sein nächstes Projekt: Der Begegnungsstätte in der Junghans-Burg, dem Gut Berneck, am gegenüberliegenden Bühle.

2014 hatte der damalige Vize-Regierungschef Nils Schmid (SPD) den Schramberger Ehrenbürger und CDU-Politiker gelobt: "Sie leben das Bild des baden-württembergischen Tüftlers und Machers." Für herausragende berufliche und unternehmerische Leistungen und besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft verlieh er ihm die Wirtschaftsmedaille des Landes.

Nach dem Abitur am Gymnasium Schramberg 1961 studierte Steim Ingenieurwissenschaften in Frankfurt, Karlsruhe und München. Daneben absolvierte er Auslandspraktika –­auch als Maschinenreiniger auf einem Handelsschiff. Den Abschluss als Diplomingenieur im Allgemeinen Maschinenbau machte Steim 1967 an der Universität Karlsruhe. Bis zu seiner Promotion 1970 im Fachgebiet Stahlhärtung war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Werkstoffkunde.