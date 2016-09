Schramberg Schwarze Zahlen im Spittel-Seniorenzentrum

Großes Lob zollten alle Fraktionen Heimleiter Albert Röcker und seinem Team für deren Arbeit, nachdem Röcker die Eckpunkte des Jahresabschlusses 2015 im Verwaltungausschuss vorgestellt hatte.

Eine Leitlinie, so Röcker, "gilt für uns seit Jahren": "Ohne Wirtschaftlichkeit ist ein Sozialunternehmen nicht zu halten, ohne Menschlichkeit ist es in ihm nicht auszuhalten." So müsse man mit den Rahmenbedingungen, die die Politik für die stationäre Altenhilfe im Bund und Land setze, so gut es gehe zurechtkommen. Dazu gehörten einerseits auskömmlich verhandelte Tagessätze, die es erlaubten, leistungsgerecht zu wirtschaften – und auf der anderen Seite die steigenden Ansprüche der Kunden, sprich Bewohner und ihrer Angehörigen, mit dem zur Verfügung stehenden Personal zufrieden zu stellen.

Aber nicht nur die Kunden sollen zufrieden sein, sondern auch das Personal, welches die Leistung erbringe, so Röcker. Dies bedeute einen Spagat, der viel Kraft koste. Gefordert werde in allen Einrichtungen der Altenhilfe mehr Personal, "aber bitte ohne weitere Kostensteigerung".