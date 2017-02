Schramberg Schwäbische Gosch und erdiger Blues

Schramberg. Einige außergewöhnliche musikalische Leckerbissen runden das Programm ab. Der Schwabengipfel wird am Freitag, 24. März, von der schwäbischen Schwertgosch LinkMichel eröffnet. "Ruhe!" heißt sein nagelneues, überaus witziges Programm. Dass es dabei keine Minute ruhig zugehen wird, trotz der Aufforderung Ruhe zu bewahren, liegt einfach an seiner Qualität als Kabarettist und Komödiant.

Mit der Formation "Blame Sally" verzauberte sie mehrfach den Besen. Als Monica Pasqual & the Handsome Brunettes kehrt sie mit der Hälfte der umwerfenden Blame Sally-Formation zurück in den Besen. Mit fünf Independent Music Awards und sechs Emmy Awards im Gepäck verspricht sie, am Samstag , 25. März, ein Besen-Konzert, das nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Am Freitag, 31. März, heißt es bei den Kächeles "Ja Schatzi". Der arme Karl-Eugen ist von seiner Käthe überrumpelt worden und muss, obgleich er viel lieber auf dem Sofa liegen würde, mit ihr einen Busausflug unternehmen. Im neuen, hinreißend komischen Programm brillieren die beiden Spaßvögel mit ihrer legendären Situationskomik und einem schwäbischen Witze-Feuerwerk der Extraklasse.

"Poems on the rocks" präsentieren am Samstag, 1. April, "Rock und Poesie". Sie gehören zu den ersten Bands die Popsongs und deren Lyrik live auf die Bühne brachten. Seit über zehn Jahren präsentieren sie ihre Mischung aus Konzert, Schauspiel und Lesung. "Sympathy For The Devil", "Wish You Were Here" oder "The Carpet Crawlers" – die Titel kennt jeder. Doch, Hand aufs Herz: Wer versteht auch die Texte dieser legendären Songs?