Schramberg "Schultreppen sind korrekt abgesichert"

Schramberg-Tennenbronn (czh). Von einem Unfall auf dem Tennenbronner Schulgelände berichtete jetzt Danny Barowka im Ortschaftsrat. Ende Mai sei ein junger Mann, auf einem Geländer an einer Treppe sitzend, rücklings über vier Meter tief in den Treppenschacht abgestürzt. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen. Barowka empfahl eine zusätzliche Absicherung an der Treppe, um solche Unfälle zu vermeiden.