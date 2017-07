Die Klassen 5 bis 7 der Erhard-Junghans Realschule und der Ganztagsschule haben in der Aula des Schramberger Gymnasiums Musikstücke präsentiert, die sie in den vergangenen Monaten eingeübt haben. Die Veranstaltung diente als Generalprobe für das in dieser Woche stattfindende Schulfest. Die Jury, bestehend aus drei Lehrern, lobte die Leistung der Schüler, die mit Klavier, Xylofon und Percussioninstrumenten einen gemeinsamen Rhythmus fanden. Sie erklärten ihnen auch, dass es nicht schlimm ist, von vorne anzufangen, wenn etwas schief geht. Ein Rat lag ihnen besonders am Herzen: "Traut euch, richtig reinzuhauen!" Foto: Röseler