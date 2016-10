Schramberg Schuften auch für soziale Zwecke

Da die ÖDP als einzige Partei keine Betriebs- und Konzernspenden annimmt, schuften ihre Mitglieder in ihrer Freizeit durch bürgerschaftliches Engagement, um einen Teil der Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkampf zu finanzieren. Die ÖDP möchte aber nicht nur in die eigene Tasche wirtschaften, sondern auch dazu beitragen, die Folgen extremer Armut in der Welt zu lindern.

Nach dem Erdbeben 2010 ist die Situation in Haiti seit dem Wirbelsturm Matthew trotz der weltweiten Hilfe noch viel schlechter als bisher. Dort ist die Haitihilfe Schramberg mit sozialen und ökologisch-nachhaltigen Projekten tätig.

Um mithelfen zu können, muss man nur das Altpapier nicht in die blaue Tonne werfen, sondern muss es sammeln, wenn möglichst auch sortieren, und am Sammeltag ab 8 Uhr morgens am Gehweg bereit legen. Kategorie A sind Zeitungen, Werbung Zeitschriften und Magazine, Kataloge und Telefonbücher. Kategorie B sind Kartonagen und jedes andere Papier wie Bücher, Briefe, Verpackungen aller Art oder Geschenkpapier.