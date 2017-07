Schramberg Schützen müssen nicht mehr frieren

Schramberg. Im Winter sollen die Schramberger Schützen beim Trainieren nicht mehr frieren müssen. "Unser Ziel ist, dass wir bis zum Jahresende in der neuen Halle schießen können", erklärt Oberschützenmeister Markus Kuhner. Der Schützenverein war mittlerweile einer der wenigen ohne eine Luftgewehrhalle. "In der kalten Jahreszeit mussten wir bisher in andere Schützenhäuser ausweichen", klagt Kuhner. Die alte Schießhalle am Berghang war nicht isoliert und im Winter zu kalt. "Ab null Grad ist es nahezu unmöglich, konzentriert für 75 Minuten zu trainieren oder einen Wettkampf auszuüben", erläutert Kuhner. Die Planungen für eine neue Schießhalle gehen bis auf das Jahr 2010 zurück. Zunächst wollte der Verein die Halle unterhalb der Gaststätte bauen, also angeschlossen am Schützenhaus hin zum Waldfestplatz. Weil dieser Plan wegen geringen Waldabstands und anderer behördlicher Einwände nicht realisierbar war, kam es zu einem Alternativplan: Abriss des Holzschuppens an der Gaststätte und Errichtung einer einstöckigen beheizbaren Halle in Holzständerbauweise mit den Abmessungen zwölf auf 15 Metern.

"Roter Punkt" liegt vor

Diese Mindestgröße reicht für elf vollelektronische Luftgewehrstände im Abstand von 1,1 Metern. Der Waldabstand wird eingehalten, der Bebauungsplan muss nicht geändert werden.