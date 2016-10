Schramberg Schüler lernen Lernen

Zwei Tage auf einer Hütte verbrachten Schüler der Beruflichen Schulen Sulgen

Schramberg (ldw). Zwei Tage mit Übernachtung verbrachte die Gruppe abseits des alltäglichen Plans in einer Unterkunft auf dem Moosenmättle. Nicht nur das gemeinsame Kochen für die Großgruppe, auch schulische Inhalte waren Anforderung und Motivation genug für die jungen Lernenden. So bekam die Gruppe des Technischen Gymnasium Umwelttechnik (TGE) einen Überblick über die Themen und Anforderungen in der Gleichwertigen Feststellung von Schülerleistungen (GFS).

Beim Technischen Berufskolleg I (1BK1T) ging es zunächst um Bewerbungen. Gemeinsam mit ihren Lehrern konnten die Schüler zudem Methoden kennen lernen und trainieren. Dabei standen unter anderem die Themen "Teamarbeit" und "Lernen lernen" im Mittelpunkt. Auch sportliche Aktivitäten kamen nicht zu kurz. Bei idealem Wetter konnten sich die Schüler bei Fußball, Volleyball oder Wikingerschach betätigen. Beim abendlichen Miteinander entspannte man sich von den Tageseindrücken am gemeinsamen Lagerfeuer, und man war sich einig, dass diese, seit fünf Jahren angebotene Veranstaltung, eine tolle Basis für eine erfolgreiche gemeinsame Schulzeit werden wird.