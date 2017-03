Schramberg-Waldmössingen. Nach der gelungenen Bach-, Wald- und Landschaftsputzete in den vergangenen Jahren soll diese Aktion auch in diesem Frühling wieder stattfinden. Dankenswerterweise hat sich die Grundschule mit Vanessa Franz-Streule und den Klassen 3 und 4 wieder bereit erklärt, bei der Aktion tatkräftig mitzuhelfen. Der Bauhof Waldmössingen wird sich ebenfalls wieder beteiligen und die Leitung des Einsatzes übernehmen. Weitere freiwillige Helfer sind jederzeit willkommen. Treffpunkt ist am heutigen Mittwoch um 8.30 Uhr beim Bauhof. Gegen Mittag wird die Aktion beendet sein und im Anschluss daran werden die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins in der "Gartenanlage im Esel" wieder für alle Helfer Getränke und Vesper servieren. Über eine rege Beteiligung und das Gelingen der Aktion würden sich der Ortschaftsrat und die Ortsverwaltung freuen.