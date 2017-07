Schramberg Schüler "heiß auf Lesen" machen

Kinder, die Lust auf Abenteuer, Spannung, fremde Länder und Urlaub haben, können bei "Heiß auf Lesen" mitmachen und ein Teil des Leseklubs werden – auch, wenn sie noch keinen Mediatheksausweis haben. Denn die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden ab dem 11. Juli entgegengenommen. Dann werden auch die Klubausweise verteilt, mit denen alle Bücher ausgeliehen werden können, die mit dem "Heiß auf Lesen"-Logo gekennzeichnet und für die Teilnehmer reserviert sind.

Die Aktion findet in Schramberg-Talstadt statt, Anmeldungen nimmt aber auch die Zweigstelle in Sulgen entgegen. Kinder, die während der Aktion mindestens drei Bücher lesen, bei der Rückgabe eine Bewertungskarte ausfüllen und einige Fragen zu den gelesenen Büchern beantworten, werden mit einer Urkunde belohnt. Die Aktion läuft bis einschließlich 16. September. Mit etwas Glück können die Teilnehmer bei der Verlosung am 1. Oktober auf der Abschlussfeier Preise gewinnen. Unter anderem verlost das Regierungspräsidium Freiburg unter allen Klubmitgliedern der 32 teilnehmenden Bibliotheken Eintrittskarten für den Europapark Rust, das Badeparadies in Titisee-Neustadt, das Planetarium Freiburg und ein Familienwochenende in einer Jugendherberge.

Weitere Informationen: Hinweise zur Teilnahme gibt es unter www.rp.baden-wuerttemberg.de und in der Mediathek Schramberg.